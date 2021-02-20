Деян Ловрен: моя мечта — полетать на истребителе. Попробую осуществить её в России

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал о желаниях и мечтах, которые хотел бы осуществить.

«Не знаю, возможно ли это, но моей большой мечтой всегда было полетать на истребителе. Не представляю, как это осуществить, ведь для этого мне нужен пилот. Но мне бы определенно хотелось испытать эти ощущения. Еще ребенком я любил возиться с игрушечными самолетами, с тех пор это и не выходит из головы. Полет на истребителе — моя детская мечта, я всегда этого хотел! Посмотрел однажды фильм «Лучший стрелок» с Томом Крузом и подумал — вот бы попробовать самому! К сожалению, пока такой возможности не было.

Сделал ли я что-нибудь для исполнения этой мечты? Пока еще нет, но я узнал, что где-то в России, кажется, это можно попробовать. Так что, не знаю, может если забраться куда-нибудь подальше, в Сибирь…

Мне очень нравится летать на авиасимуляторе! Но еще больше я люблю реальные ощущения: все эти перегрузки, скорость, и как ты чувствуешь ее в подобном полете. А еще возможность посмотреть на все вокруг взглядом пилота. Знаю, что необходимо быть в хорошей физической форме, чтобы выжить в этих условиях. Думаю, что моя достаточно хороша, так что хочется проверить, справлюсь ли», — сказал Ловрен в видеоблоге «Зенит-ТВ».