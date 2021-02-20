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Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от предстоящего дерби «Милан» — «Интер»

Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от предстоящего дерби «Милан» — «Интер»
Футбол 0

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от предстоящего дерби с «Интером» в рамках итальянской Серии A.

«Мы все полны энтузиазма и понимаем, что мы должны сыграть отличную игру, чтобы добиться результата. Я закрываю глаза и представляю это. Надеюсь, Ибрагимович забьёт решающий гол», — приводит слова Доннаруммы Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Миланское дерби 23-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Интером» состоится 21 февраля в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало – 17:00 мск. Матч первого круга завершился победой «Милана» со счётом 2:1.

«Интер» по итогам 22 туров является лидером в нынешнем сезоне Серии А, набрав 50 очков, опережая идущий следом «Милан» на одно очко.

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