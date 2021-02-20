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«Црвена Звезда» извинилась перед Ибрагимовичем за оскорбления на этнической почве

«Црвена Звезда» извинилась перед Ибрагимовичем за оскорбления на этнической почве
Футбол / Лига Европы 0
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«Црвена Звезда» извинилась перед нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем, который стал жертвой оскорблений со стороны фанатов сербского клуба во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА (2:2).

«Црвена Звезда» самым решительным образом осуждает оскорбительные высказывания в адрес Златана Ибрагимовича. Мы сделали всё, чтобы организация встречи была на уровне двух великих команд, и мы не позволим никому бросить тень на традиционное гостеприимство нашей страны и нашего народа. Клуб самым искренним образом извиняется перед Златаном Ибрагимовичем за неприятный эпизод», — приводит заявление сербского клуба ANSA.

В Сети появилось видео, как шведа, который имеет боснийские корни, оскорбляют на этнической почве. Футболист — сын боснийского мусульманина и хорватки. «Балиджа» — этническое оскорбление боснийцев, которое в течение многих лет использовалось сербскими националистами. Оно входит в разряд серьёзных оскорблений.

Ибрагимович подвергся оскорблениям на этнической почве во время матча с «Црвеной Звездой»
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