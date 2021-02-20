«Црвена Звезда» извинилась перед Ибрагимовичем за оскорбления на этнической почве

«Црвена Звезда» извинилась перед нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем, который стал жертвой оскорблений со стороны фанатов сербского клуба во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА (2:2).
«Црвена Звезда» самым решительным образом осуждает оскорбительные высказывания в адрес Златана Ибрагимовича. Мы сделали всё, чтобы организация встречи была на уровне двух великих команд, и мы не позволим никому бросить тень на традиционное гостеприимство нашей страны и нашего народа. Клуб самым искренним образом извиняется перед Златаном Ибрагимовичем за неприятный эпизод», — приводит заявление сербского клуба ANSA.
В Сети появилось видео, как шведа, который имеет боснийские корни, оскорбляют на этнической почве. Футболист — сын боснийского мусульманина и хорватки. «Балиджа» — этническое оскорбление боснийцев, которое в течение многих лет использовалось сербскими националистами. Оно входит в разряд серьёзных оскорблений.
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