Ковач: остановить Мбаппе одним игроком — невыполнимая миссия

Главный тренер «Монако» Нико Ковач оценил игру нападающего Килиана Мбаппе накануне матча с «Пари Сен-Жермен» в чемпионате Франции.
«Мы знаем, что «ПСЖ» — команда мирового уровня. Килиан Мбаппе очень в хорошей форме, мы должны попытаться остановить его. Но сделать это одним игроком — невыполнимая миссия. Всё зависит не от одного игрока, поэтому нужно тренироваться и тактически подходить к задаче. Я придерживаюсь того факта, что мы являемся второй лучшей атакующей командой в чемпионате, и у нас есть аргументы. Мы должны сохранять единство и делать это очень хорошо, чтобы привнести что-то позитивное в матче с «ПСЖ», — приводит слова Ковача Sport.es.
Матч 26-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Монако» состоится 21 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
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