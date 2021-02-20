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Микель Артета: «Манчестер Сити» — лучшая команда Европы на данный момент

Микель Артета: «Манчестер Сити» — лучшая команда Европы на данный момент
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

«Футбол, в который они играют и постоянство результатов делают их лучшей командой. У них есть слабые места, как и у каждой команды, но на данный момент клубы изо всех сил пытаются найти их. Возможно потому что, они первую очередь действительно очень сильны в обороне. Я думаю, что они лучшая команда Европы на данный момент», — приводит слова Артеты BBC.

Матч между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» состоится 21 февраля в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». На данный момент «горожане» возглавляют турнирную таблицу АПЛ, набрав 56 очков. «Арсенал» находится на десятом месте, набрав 34 очка.

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