Зидан: нам нужно сосредоточиться на том, что зависит от нас. Должна идти регулярная работа

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о шансах своего клуба на успешное выступление в чемпионате Испании и Лиги чемпионов.

«В розыгрыше ещё 45 очков, и мы продолжим делать своё дело, не оглядываясь на другие команды. Нам нужно сосредоточиться на том, что зависит от нас. Должна идти регулярная работа, тренировки, чтобы затем продолжать играть. Нам повезло, что мы можем наслаждаться каждым днём. Соревнования проводятся ежегодно, и мы продолжим бороться.

У нас осталось два турнира: Ла Лига и Лига чемпионов. Мы продолжим биться насмерть до конца сезона», – цитирует Зидана Marca.

«Реал» отстаёт от лидера чемпионата Испании «Атлетико» на шесть очков, проведя на один матч больше. В 1/8 финала Лиги чемпионов «королевский клуб» сыграет с «Аталантой».