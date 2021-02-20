Парфёнов: главной задачей было вернуть футболистам уверенность

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов рассказал об итогах зимних сборов команды и задачах перед возобновлением сезона.

«Практически всё мы выполнили, остались моменты, к ближайшему матчу которые мы хотим закрыть. В этом плане мы довольны и отношением команды, и всеми действиями. Конечно, есть моменты тактического, технического характера, которые хотелось бы поправить, но идеального ничего не бывает. Это часть сборов и тренировочного процесса.

Вернуть уверенность было задачей номер один, потому что у нас достаточно квалифицированные футболисты. Всё в их силах, отдаче, желании и мастерстве. Задача была направить их в это русло. В мастерстве сомнений нет, поэтому они здесь и находятся», — сказал Парфёнов пресс-службе клуба.

Тульский «Арсенал» 20 февраля проведёт против «Зенита» в 1/8 финала Кубка России. Первый в году матч чемпионата страны туляки сыграют 27 февраля на выезде с «Сочи».