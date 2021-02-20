Парфёнов: главной задачей было вернуть футболистам уверенность

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов рассказал об итогах зимних сборов команды и задачах перед возобновлением сезона.
«Практически всё мы выполнили, остались моменты, к ближайшему матчу которые мы хотим закрыть. В этом плане мы довольны и отношением команды, и всеми действиями. Конечно, есть моменты тактического, технического характера, которые хотелось бы поправить, но идеального ничего не бывает. Это часть сборов и тренировочного процесса.
Вернуть уверенность было задачей номер один, потому что у нас достаточно квалифицированные футболисты. Всё в их силах, отдаче, желании и мастерстве. Задача была направить их в это русло. В мастерстве сомнений нет, поэтому они здесь и находятся», — сказал Парфёнов пресс-службе клуба.
Тульский «Арсенал» 20 февраля проведёт против «Зенита» в 1/8 финала Кубка России. Первый в году матч чемпионата страны туляки сыграют 27 февраля на выезде с «Сочи».
- 20 февраля 2021
-
07:37
-
06:58
-
06:16
-
05:10
-
04:55
-
04:20
-
03:45
-
03:10
-
02:47
-
01:56
-
00:58
-
00:53
-
00:52
-
00:41
-
00:37
-
00:29
-
00:28
-
00:19
-
00:03
-
00:00
- 19 февраля 2021
-
23:46
-
23:35
-
23:32
-
23:29
-
23:10
-
23:03
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:33
-
22:29
-
22:23
-
22:18
-
22:16
-
22:05