«Оренбург» объявил о переходе Чуканова в «Велес» на правах аренды

«Оренбург» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Андреа Чуканова в «Велес» на правах аренды. Арендное соглашение форварда рассчитано до конца сезона-2020/2021.



«Желаем Андреа удачи!» — говорится в сообщении пресс-службы оренбургского клуба.



Чуканов выступает за «Оренбург» с 2018 года. В нынешнем сезоне 25-летний нападающий в 23 матчах Футбольной национальной лиги забил 2 мяча.



«Оренбург» в 26 матчах набрал 54 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Московский «Велес» (49) — на 6-м месте. Лидером соревнований является «Нижний Новгород» (58). В первом матче ФНЛ после зимней паузы «Оренбург» сыграет с «Факелом», а «Велес» — с «Акроном». Обе встречи состоятся 27 февраля.