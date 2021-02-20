«Оренбург» объявил о переходе Чуканова в «Велес» на правах аренды
«Оренбург» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Андреа Чуканова в «Велес» на правах аренды. Арендное соглашение форварда рассчитано до конца сезона-2020/2021.
«Желаем Андреа удачи!» — говорится в сообщении пресс-службы оренбургского клуба.
Чуканов выступает за «Оренбург» с 2018 года. В нынешнем сезоне 25-летний нападающий в 23 матчах Футбольной национальной лиги забил 2 мяча.
«Оренбург» в 26 матчах набрал 54 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Московский «Велес» (49) — на 6-м месте. Лидером соревнований является «Нижний Новгород» (58). В первом матче ФНЛ после зимней паузы «Оренбург» сыграет с «Факелом», а «Велес» — с «Акроном». Обе встречи состоятся 27 февраля.
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