Агент Рыжикова: Сергей – в «Тамбове», но не хочет позориться, пропуская 7-8 мячей за матч

Алексей Сафонов, агент вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, рассказал о ситуации с клубом и вариантах дальнейшего продолжения карьеры.
«Рыжиков тренируется с «Тамбовом». Но неизвестно, кто будет в команде, кого возьмут. Каким должен быть уровень игроков, чтобы они заиграли, когда их собрали за неделю? Это не дело. Придут люди, начнутся матчи, а некоторые ещё не выучат, как кого зовут. Такая ситуация не красит наш футбол. У меня был разговор с Серегой, он сказал: «Слушай, в «Тамбове» соберут одну молодежь. Может, мне стоит закончить? В ФНЛ не хочу. И здесь позориться не хочу – пропускать по семь-восемь за матч. А вдруг появится кто-то хороший из молодых? А я его место эти полгода занимать буду». Рыжиков рассуждает уже как тренер.
Человек с удовольствием играл бы ещё и ещё. Мотивация есть. Но есть и самолюбие. Дважды чемпион, два раза брал Кубок. А теперь… То здесь не заплатили, то там проживание. Были моменты, когда психологически было тяжело. Говорил: «А может, ну его, к чертовой матери? Собрать вещи, уехать». Он все дела бросает, едет в клуб. А там – то будут играть, то нет. Ты своё обязательство выполняешь, а перед тобой – нет. Ведь хочется отдачи. Эмоции бывают у любого. Неопределенность, конечно, влияет. Вся команда не просто так разбежалась. И слава богу, спрос на них был.
С другой стороны, черт знает, что будет завтра. Вы видели, как «Краснодар» сыграл с «Динамо» Загреб. Сафонов травмирован. Не дай бог, кто-то из вратарей «посыплется», что тогда? Вдруг позовут Рыжикова играющим тренером? Он неконфликтный. Никогда не говори «никогда» – мы готовы к любому решению. Были готовы закончить карьеру и объявить об этом. Рыжиков сейчас в отличной форме, лучшей, чем в годы чемпионств с «Рубином», — меньший вес, спиртное лет восемь назад перестал пить, курить бросил. Постоянно тренируется с командой и индивидуально. Говорю ему: «Серега, ты как коньяк — с годами становишься лучше». Недавно полумарафон побежал. Сказал, может, попробует всю марафонскую дистанцию пробежать», — цитирует Сафонова «Спорт день за днём».
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