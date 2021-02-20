Карраско может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси»
Нападающий «Атлетико» Янник Феррейра Карраско может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси», сообщает Marca.
Напомним, бельгийский футболист получил травму в перенесённом матче 2-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (1:1) и не смог завершить встречу. Позже у Карраско было диагностировано мышечное повреждение левой ноги.
По информации источника, из-за повреждения бельгийский форвард может не сыграть с «Челси». Решение об участии Карраско в матче будет принято позднее.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоится 23 февраля на «Национальном стадионе» в Бухаресте (Румыния). Начало — в 23:00 мск. Ответный матч пройдёт 17 марта на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).
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