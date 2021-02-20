Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Карраско может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси»

Карраско может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси»
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Атлетико» Янник Феррейра Карраско может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси», сообщает Marca.

Напомним, бельгийский футболист получил травму в перенесённом матче 2-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (1:1) и не смог завершить встречу. Позже у Карраско было диагностировано мышечное повреждение левой ноги.

По информации источника, из-за повреждения бельгийский форвард может не сыграть с «Челси». Решение об участии Карраско в матче будет принято позднее.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоится 23 февраля на «Национальном стадионе» в Бухаресте (Румыния). Начало — в 23:00 мск. Ответный матч пройдёт 17 марта на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021