Карраско может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси»

Нападающий «Атлетико» Янник Феррейра Карраско может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси», сообщает Marca.



Напомним, бельгийский футболист получил травму в перенесённом матче 2-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (1:1) и не смог завершить встречу. Позже у Карраско было диагностировано мышечное повреждение левой ноги.



По информации источника, из-за повреждения бельгийский форвард может не сыграть с «Челси». Решение об участии Карраско в матче будет принято позднее.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоится 23 февраля на «Национальном стадионе» в Бухаресте (Румыния). Начало — в 23:00 мск. Ответный матч пройдёт 17 марта на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).