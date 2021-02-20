«Стадион потрясающий. В Европе такого нет». Сёмин — об арене «Зенита»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о стадионе «Зенита».



«Стадион потрясающий. Думаю, такого стадиона, однозначно, в Европе нет. Наверное, в Америке есть один стадион, где играют в американский футбол. Похож на этот закрытый. Сюда приезжаешь, и, такое впечатление, как в какой-то необыкновенный космический корабль попал. Мне кажется, здесь очень хорошо матчи проходят, здесь плохого футбола не бывает. Вы, конечно, считаете, что плохой футбол, когда «Зенит» проиграл. Но здесь все, кто приезжают, играют в свой самый лучший футбол. Тут из раздевалки вышел — уже мотивация.



Там всё учтено, все нюансы. Во-первых, до поля близко выходить. Душевые, массажные комнаты. Уровень высочайший. Сначала сомневался, что поле способно выдержать такую нагрузку. Оказывается, способно. Всегда хорошее поле. Основное — атмосфера, она идёт от болельщиков. Футбол — это болельщики. Можно поздравить «Зенит» и Россию, что мы имеем такой стадион», — сказал Сёмин в интервью для YouTube-канала Геннадия Орлова.

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