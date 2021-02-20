Клопп: «Ливерпуль» не отставал бы от «Манчестер Сити» на 16 очков в нормальном сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о текущем положении дел в стане мерсисайдцев.



«Мы никогда не думали, как можем обойти „Манчестер Сити“ или как можем вновь стать лучшей командой Англии, что бы это не значило. Мы просто хотели быть лучшей версией самих себя. „Ливерпуля“ вновь снова выпал этот шанс. Если мы достаточно хороши, значит, этого хватит. Если другая команда будет лучше, так работает спорт.



Конечно, нам нужно чуть больше удачи, чтобы достичь желаемых результатов. Все мы согласимся, и я уверен, что Пеп сказал бы так же: мы бы не отставали от «Манчестер Сити» на 16 очков, если бы сейчас был нормальный сезон. Но такова реальность. Мы принимаем это. В нынешнем сезоне нас не волнует, насколько близко мы подберёмся к „Манчестер Сити“. Важно лишь то, как высоко нам удастся подняться в таблице. Этого достаточно», — приводит слова Клоппа Goal.com.

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