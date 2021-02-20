Калакуцкий: € 4,5 млн за Соболева? До «Крыльев» дошло намного меньше

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о трансфере нападающего «Спартака» Александра Соболева. Согласно порталу Transfermarkt, столичному клубу форвард обошёлся в 4,5 млн евро.
«До меня доносятся комментарии, мол, руководитель клуба дурака валяет, делая вид, что не знает, сколько денег получили за Соболева «Крылья». Это не так, конечно, нам известно, сколько в клуб пришло. Намного меньше приведённой вами суммы (4,5 млн евро. — Прим. «Чемпионата»). А сколько в реальности за него заплатили, могу судить только по материалам прессы, меня в тот момент в «КС» не было. Сколько заплатил «Спартак», могу только гадать. И это одна из проблем, над которой нам надо работать, чтобы трансферная деятельность клуба была максимально прозрачной и рыночной», — сказал Калакуцкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
21 февраля команда сыграет с «Химками» в 1/8 финала Кубка России. В центральном матче 27-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» 27 февраля на выезде сыграют с «Нижним Новгородом».
- 20 февраля 2021
-
12:07
-
12:04
-
11:50
-
11:35«Антифутбол». Шунин — об игре в -20 Эксклюзив
-
11:31
-
11:28
-
11:08
-
11:08
-
10:53
-
10:51
-
10:34
-
10:32
-
10:19
-
10:12
-
10:05
-
09:45
-
09:44
-
09:38
-
09:31
-
09:30
-
09:14
-
07:37
-
06:58
-
06:16
-
05:10
-
04:55
-
04:20
-
03:45
-
03:10
-
02:47
-
01:56
-
00:58
-
00:53
-
00:52
-
00:41