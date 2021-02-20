Калакуцкий: € 4,5 млн за Соболева? До «Крыльев» дошло намного меньше

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о трансфере нападающего «Спартака» Александра Соболева. Согласно порталу Transfermarkt, столичному клубу форвард обошёлся в 4,5 млн евро.



«До меня доносятся комментарии, мол, руководитель клуба дурака валяет, делая вид, что не знает, сколько денег получили за Соболева «Крылья». Это не так, конечно, нам известно, сколько в клуб пришло. Намного меньше приведённой вами суммы (4,5 млн евро. — Прим. «Чемпионата»). А сколько в реальности за него заплатили, могу судить только по материалам прессы, меня в тот момент в «КС» не было. Сколько заплатил «Спартак», могу только гадать. И это одна из проблем, над которой нам надо работать, чтобы трансферная деятельность клуба была максимально прозрачной и рыночной», — сказал Калакуцкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



21 февраля команда сыграет с «Химками» в 1/8 финала Кубка России. В центральном матче 27-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» 27 февраля на выезде сыграют с «Нижним Новгородом».

«Крылья» рискуют в любой момент потерять лидеров. Как такое может быть? Гендиректор клуба Калакуцкий приоткрыл подробности трансферов в «Спартак», «Локо» и из «Чертаново» и ответил на обвинения в «Телеграме».