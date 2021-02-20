Гришин – о футболе в -20: издевательство — над футболом, игроками и болельщиками

Тренер «Казанки» Александр Гришин рассказал, как ЦСКА играл с «Крыльями Советов» в мороз -20 градусов. Встреча состоялась 10 ноября 1993 года и завершилась победой самарского клуба со счётом 2:0.
«Играть в таких условиях было, мягко говоря, неприятно. При -20 тебя никакое термобельё уже не спасёт. Было практически не до футбола, главное — не заболеть бы, не замёрзнуть. Но раньше и не было такого, что решалось, будем играть или нет. Ни комиссии, ни делегатов. Играли реально в любую погоду. Мы даже и не задумывались — просто выходили на поле, делали своё дело. Играли тогда в кроссовках, потому что грунт промерзал, шипы бутс не втыкались в газон. И всё равно было скользко, даже в кроссовках.
В такую погоду играть просто нельзя. Даже о болельщиках если подумать — ну кто в -15 пойдёт на стадион, болеть за свою команду? Футбол — летний вид спорта, играть в него нужно летом. Я считаю, что надо опять играть по системе «весна-осень». Кто-то говорит, что просто круги поменялись местами, но мы в декабре и феврале не играли. Это издевательство — над футболом, игроками и болельщиками», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Егорычевым.
«Спартак» набрал в 19 матчах 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Московское «Динамо» (30) — на 6-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (41). По прогнозам метеорологов встреча может пройти при очень низкой температуре. 20 февраля красно-белые сыграют на выезде с московским «Динамо» в 1/8 финала Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
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