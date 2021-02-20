«20 лет с лучшим президентом — золотая эпоха далека от завершения». ЦСКА — о Гинере

Футбольный клуб ЦСКА поздравил президента Евгения Гинера. Он уже 20 лет занимает этот пост. В честь этого события «армейцы» выпустили видеоролик.



«20 лет с лучшим президентом — золотая эпоха далека от завершения», — подписали видеоролик представители пресс-службы ЦСКА.

При Гинере «армейцы» шесть раз стали чемпионами России, семь раз победили в национальном Кубке. В 2005 году ЦСКА первым из российских клубов завоевал Кубок УЕФА.



ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (41). Завтра, 21 февраля, «армейцам» предстоит встретиться со «СКА-Хабаровском» в матче 1/8 финала Кубка России. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14:30 мск.