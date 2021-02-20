«У нас всё чётко». «Динамо» показало готовность стадиона к матчу со «Спартаком»

Московское «Динамо» в своём «твиттере» показало готовность стадиона к матчу 1/8 финала Кубка России со «Спартаком». В социальных сетях высказывались сомнения, состоится ли матч в назначенную дату, из-за низкой температуры.
«Не знаем, что за матч вы собрались смотреть, у нас всё чётко», — написали представители пресс-службы московского «Динамо».
Сегодня, 20 февраля, красно-белые на выезде встретятся с московским «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России. Начало матча — в 19:30 мск. По прогнозам метеорологов, встреча может пройти при очень низкой температуре. «Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Московское «Динамо» (30) — на 6-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (41).
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