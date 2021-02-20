«Факел» расторг контракт с хавбеком Никитой Дроздовым
Полузащитник Никита Дроздов покинул «Факел», сообщает пресс-служба воронежского клуба. Контракт с 28-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Благодарим Никиту за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Факела».
Напомним, Дроздов стал игроком «Факела» в мае 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче Футбольной национальной лиги и не отметился результативными действиями.
«Факел» в 26 матчах набрал 28 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Нижний Новгород» (58). В тройку лидеров входят «Крылья Советов» (55) и «Оренбург» (54).
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