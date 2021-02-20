Куман прокомментировал конфликт Пике и Гризманна

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал конфликт защитника Жерара Пике и нападающего Антуана Гризманна, произошедший во втором тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Пари Сен-Жермен» (1:4).



«Хорошо, что в команде есть такие люди, как Пике и Гризманн. Это был момент высокого напряжения во время матча. Если что-то случается во время встречи, у меня с этим нет проблем, мне это нравится. Конечно, после матча мы общаемся. Молчать и просто смотреть на это не могу», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария», которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.

Пике и Гризманн повздорили во время матча «Барселоны» с «ПСЖ»