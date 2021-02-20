Куман прокомментировал конфликт Пике и Гризманна

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал конфликт защитника Жерара Пике и нападающего Антуана Гризманна, произошедший во втором тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Пари Сен-Жермен» (1:4).
«Хорошо, что в команде есть такие люди, как Пике и Гризманн. Это был момент высокого напряжения во время матча. Если что-то случается во время встречи, у меня с этим нет проблем, мне это нравится. Конечно, после матча мы общаемся. Молчать и просто смотреть на это не могу», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария», которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.
- 20 февраля 2021
-
16:44
-
16:36
-
16:30
-
16:25
-
16:13
-
16:11
-
16:04
-
15:54
-
15:36
-
15:31
-
15:16
-
15:09
-
15:03
-
15:00
-
14:48
-
14:38
-
14:16
-
14:01
-
14:00
-
13:56
-
13:32
-
13:10
-
13:06
-
12:37
-
12:30
-
12:07
-
12:04
-
11:50
-
11:35«Антифутбол». Шунин — об игре в -20 Эксклюзив
-
11:31
-
11:28
-
11:08
-
11:08
-
10:53
-
10:51