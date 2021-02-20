«Зенит» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка России
Стали известны стартовые составы «Зенита» и тульского «Арсенала» на матч 1/8 финала Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Арсенал».
«Зенит»: Лунёв, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Жирков, Оздоев, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Одоевский, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Сазонов, Чибисов, Ерохин, Левин, Крапухин, Шамкин, Погорелов.
«Арсенал» Т: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Довбня, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Луценко, Панченко.
Запасные: Левашов, Шамов, Горбатенко, Ткачёв, Пантелеев, Коновалов, Хлусевич, К. Кангва, Громыко.
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