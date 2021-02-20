Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос находится на карантине из-за коронавируса

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос, согласно медицинскому регламенту клуба, находится на вынужденном карантине после положительного теста на короновирусную инфекцию в Дубае, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Тестирование проходило на тренировочных сборах. Полузащитник ждет результатов повторного анализа и чувствует себя хорошо.
Сегодня, 20 февраля, в матче 1/8 финала Кубка России санкт-петербургский «Зенит» примет тульский «Арсенал». Начало встречи – в 17:00 мск.
«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 4 очка опережая ближайшего преследователя, ЦСКА. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит встреча с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.
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