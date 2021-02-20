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Капитан «Сток Сити» покинул клуб после 13,5 года выступления за «гончаров»

Капитан «Сток Сити» покинул клуб после 13,5 года выступления за «гончаров»
Футбол / Англия 0

Защитник Райан Шоукросс покинул «Сток Сити», сообщает официальный «твиттер»-аккаунт «гончаров».

Шоукросс, воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», присоединился к «Сток Сити» летом 2007 года на правах аренды. Через год за € 1,5 млн был выкуплен командой из Сток-он-Трента. С тех пор провел за клуб в общей сложности 453 матча и забил 25 мячей.

Фотографию можно увидеть на странице «Сток Сити» в "Твиттере".

За сборную Англии 33-летний англичанин провёл всего один матч, выйдя на замену в товарищеском матче со сборной Швеции.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа Шоукросс провёл всего два матча.

Сообщалось, что 33-летний футболист продолжит карьеру в «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

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