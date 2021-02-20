Капитан «Сток Сити» покинул клуб после 13,5 года выступления за «гончаров»
Защитник Райан Шоукросс покинул «Сток Сити», сообщает официальный «твиттер»-аккаунт «гончаров».
Шоукросс, воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», присоединился к «Сток Сити» летом 2007 года на правах аренды. Через год за € 1,5 млн был выкуплен командой из Сток-он-Трента. С тех пор провел за клуб в общей сложности 453 матча и забил 25 мячей.
Фотографию можно увидеть на странице «Сток Сити» в "Твиттере".
За сборную Англии 33-летний англичанин провёл всего один матч, выйдя на замену в товарищеском матче со сборной Швеции.
В нынешнем сезоне Чемпионшипа Шоукросс провёл всего два матча.
Сообщалось, что 33-летний футболист продолжит карьеру в «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.
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