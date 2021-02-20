Игроки ЦСКА провели заплыв на надувных кругах, проигравшим оказался Чалов

Игроки ЦСКА провели заплыв на надувных кругах в бассейне. Игрокам требовалось как можно быстрее проплыть от одного конца бассейна до другого. Пресс-служба красно-синих опубликовала видеозапись на своём YouTube-канале.

Нападающий Фёдор Чалов проводил заплыв на единороге, защитник Вадим Карпов — на розовом фламинго, полузащитник Иван Обляков — на жёлтой утке и игрок обороны Игорь Дивеев — на касатке. Главным судьёй заплыва стал тренер «армейцев» Василий Березуцкий.



Футболисты провели две попытки – по итогам каждой победил Вадим Карпов. Проигравшим был признан Фёдор Чалов, который был вынужден провести пробежку с единогрогом на тренировке.



ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (41). Завтра, 21 февраля «армейцам» предстоит встретиться со «СКА-Хабаровск» в 1/8 финала Кубка России. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14:30 мск.