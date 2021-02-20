Игроки ЦСКА провели заплыв на надувных кругах, проигравшим оказался Чалов

Игроки ЦСКА провели заплыв на надувных кругах в бассейне. Игрокам требовалось как можно быстрее проплыть от одного конца бассейна до другого. Пресс-служба красно-синих опубликовала видеозапись на своём YouTube-канале.
Нападающий Фёдор Чалов проводил заплыв на единороге, защитник Вадим Карпов — на розовом фламинго, полузащитник Иван Обляков — на жёлтой утке и игрок обороны Игорь Дивеев — на касатке. Главным судьёй заплыва стал тренер «армейцев» Василий Березуцкий.
Футболисты провели две попытки – по итогам каждой победил Вадим Карпов. Проигравшим был признан Фёдор Чалов, который был вынужден провести пробежку с единогрогом на тренировке.
ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (41). Завтра, 21 февраля «армейцам» предстоит встретиться со «СКА-Хабаровск» в 1/8 финала Кубка России. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14:30 мск.
- 20 февраля 2021
-
16:44
-
16:36
-
16:30
-
16:25
-
16:13
-
16:11
-
16:04
-
15:54
-
15:36
-
15:31
-
15:16
-
15:09
-
15:03
-
15:00
-
14:48
-
14:38
-
14:16
-
14:01
-
14:00
-
13:56
-
13:32
-
13:10
-
13:06
-
12:37
-
12:30
-
12:07
-
12:04
-
11:50
-
11:35«Антифутбол». Шунин — об игре в -20 Эксклюзив
-
11:31
-
11:28
-
11:08
-
11:08
-
10:53
-
10:51