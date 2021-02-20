Каррагер: кого волнует Гари Невилл? Никто не интересуется правыми защитниками

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер рассказал об отношении к экс-защитнику «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллу.



«Немножко ненавидел Гари Невилла, когда мы оба были действующими футболистами. Можно ли хоть немного кого-то ненавидеть? Выступая за «Ливерпуль», ты просто ненавидишь футболистов «МЮ». Между клубами было большое соперничество, а он поцеловал эмблему манкунианцев и сказал что-то о людях из Ливерпуля. Он в основном подыгрывал фанатам «Манчестер Юнайтед», пытался заигрывать с ними.



Кого волнует Гари Невилл, даже если ты фанат «Манчестер Юнайтед»? Он правый защитник. Никто по-настоящему не интересуется правыми защитниками. Это был его способ стать популярным среди фанатов «Манчестер Юнайтед» и заполучить песню о себе. Затем он пошел на телевидение, и ему пришлось заигрывать с болельщиками «Ливерпуля». Он должен был играть «Мистера Ливерпуль», чтобы попытаться привлечь фанатов мерсисайдцев на свою сторону.



И что? Он действительно привлек их на свою сторону, потому что теперь меня часто останавливают на улице и говорят: «Гари Невилл — крепкий орешек. Он великолепно разбирается в футболе». И также другие комплименты в его сторону. Надеюсь, то же самое обо мне говорят в Манчестере», — приводит слова Каррагера Sky Sports.



Оба футболиста работают экспертами на британском телевидении.

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