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«Саутгемптон» сыграл вничью с «Челси» и прервал шестиматчевую серию поражений в АПЛ

«Саутгемптон» сыграл вничью с «Челси» и прервал шестиматчевую серию поражений в АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» состоялся стартовый матч субботней программы 25-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Челси». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Счёт был открыт на 33-й минуте матча. Нападающий «святых» Такуми Минамино неожиданно для игроков «Челси» выскочил на проникающий пас между центральными защитниками, убежал на свидание с вратарём гостей Эдуардом Менди и переиграл его простым ударом низом.

Видео гола Такуми Минамино

На 53-й минуте нападающий хозяев Дэнни Ингс в собственной штрафной прыгнул в ноги полузащитнику синих Мэйсону Маунту, за что судья без раздумий назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал всё тот же Мэйсон Маунт.

Видео одиннадцатиметрового в исполнении Мэйсона Маунта

Подопечные Ральфа Хазенхюттля прервали шестиматчевую серию поражений в АПЛ. У гостей прервалась четырёхматчевая победная серия в матчах чемпионата Англии.

Лондонский «Челси» в 25 матчах набрал 43 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (30) — на 13-м месте. У «святых» один матч в запасе.

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
20 февраля 2021, суббота. 15:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
1:0 Минамино – 33'   1:1 Маунт – 54' (пен)
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