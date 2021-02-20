Джейми Каррагер: «Ливерпулю» нужен настоящий бомбардир. Нападающего у них, в сущности, нет

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что мерсисайдский клуб должен усилить линию нападения в летнее трансферное окно.



«Ливерпулю» точно нужно купить настоящего бомбардира. Не знаю точно, на какую позицию — будет это центрфорвард или полузащитник. Сейчас они очень сильно зависят от Мохамеда Салаха и Садио Мане. К сожалению, больше никто не выглядит так, будто может забивать голы.



Диогу Жоты не хватает, но пока не уверен, что на этом отрезке сезона он был бы игроком основы. Если взглянуть на Роберто Фирмино и остальных игроков атаки «Ливерпуля», нападающего там, в сущности, нет. Жота не профильный нападающий, Мане – тоже, Салах – аналогично.



Есть Дивок Ориги, но он далёк от идеала. Бельгиец очень много времени играет на фланге, поскольку не может действовать как центрфорвард. Так что эту роль выполняет Фирмино, но мы постоянно говорим о нём как о ложной «девятке», а он на самом деле не чистый нападающий.



Думаю, «Ливерпулю» стоит подписать нападающего, чтобы встряхнуть ситуацию. Им необходимо взять того, кто будет забивать. Давление на двух игроков в атаке в этом плане слишком велико. Если они не забивают, «Ливерпуль» вряд ли забьёт. Хороший пример — матч с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов», – приводит слова Каррагера Sky Sports.



В нынешнем сезоне АПЛ «Ливерпуль» в 24 матчах забил 45 мячей. На счету Мохамеда Салаха — 17 голов, Садио Мане — 7, Роберто Фирмино — 6, Диогу Жоты — 5.