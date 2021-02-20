«Ювентус» мог подписать Холанда и Мбаппе около пяти лет назад

В 2016 и 2017 году у туринского «Ювентуса» сорвались две перспективные сделки на трансферном рынке. «Старая синьора» была близка к подписанию двух будущих звёзд — Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, информирует Tuttosport.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе мог оказаться в «Ювентусе» в 2016 году. Тогда француз ярко проявлял себя в составе «Монако», и клуб потребовал за него € 50 млн. Туринцев отпугнула высокая стоимость 17-летнего юниора, и они отказались от трансфера Мбаппе. Через год Килиан перешёл в «ПСЖ» на правах аренды с обязательным правом выкупа за € 180 млн.

Главный бомбардир дормтундской «Боруссии» Эрлинг Холанд был близок к переходу в «Ювентус» в 2017 году. В возрасте 17 лет норвежец, выступавший в составе «Мольде», посетил тренировочную базу и один из матчей «бьянконери». «Старая синьора» была готова заплатить за него требуемые € 4 млн, но Холанд отказался от перехода, так как хотел получать много игровой практики, а в топ-клубе это было бы неосуществимо. Эрлинг перешёл в «Зальцбург», откуда впоследствии перешёл в «Боруссию».