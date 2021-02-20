«Ювентус» мог подписать Холанда и Мбаппе около пяти лет назад

В 2016 и 2017 году у туринского «Ювентуса» сорвались две перспективные сделки на трансферном рынке. «Старая синьора» была близка к подписанию двух будущих звёзд — Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, информирует Tuttosport.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе мог оказаться в «Ювентусе» в 2016 году. Тогда француз ярко проявлял себя в составе «Монако», и клуб потребовал за него € 50 млн. Туринцев отпугнула высокая стоимость 17-летнего юниора, и они отказались от трансфера Мбаппе. Через год Килиан перешёл в «ПСЖ» на правах аренды с обязательным правом выкупа за € 180 млн.
Главный бомбардир дормтундской «Боруссии» Эрлинг Холанд был близок к переходу в «Ювентус» в 2017 году. В возрасте 17 лет норвежец, выступавший в составе «Мольде», посетил тренировочную базу и один из матчей «бьянконери». «Старая синьора» была готова заплатить за него требуемые € 4 млн, но Холанд отказался от перехода, так как хотел получать много игровой практики, а в топ-клубе это было бы неосуществимо. Эрлинг перешёл в «Зальцбург», откуда впоследствии перешёл в «Боруссию».
- 20 февраля 2021
-
18:15
-
18:14
-
18:11
-
18:08
-
18:02
-
17:54
-
17:51
-
17:43
-
17:42
-
17:40
-
17:30
-
17:30
-
17:24
-
17:05
-
16:55
-
16:44
-
16:36
-
16:30
-
16:25
-
16:13
-
16:11
-
16:04
-
15:54
-
15:36
-
15:31
-
15:16
-
15:09
-
15:03
-
15:00
-
14:48
-
14:38
-
14:16
-
14:01
-
14:00
-
13:56