Арбитр Федотов: «Зенит» в матче с «Арсеналом» забил гол с нарушением правил

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» — «Арсенал» (1:2, перерыв).
«На 19-й минуте в матче с „Арсеналом“ „Зенит“ забил гол с нарушением правил. Кузяев ударил по руке вратаря соперника, который контролировал мяч, выбил мяч, после чего был забит гол. VAR просматривал момент, но ничего не нашёл», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым. Ассистенты — Андрей Болотенков и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Артём Чистяков.
На групповом этапе турнира тульский «Арсенал» обыграл белгородский «Салют» (1:1, 4:3 — по пенальти) и ивановский «Текстильщик» (0:0, 4:3 — по пенальти). «Зенит» вступит в соревнования на этой стадии. Санкт-петербургский клуб является действующим победителем турнира. В финале Кубка России 2020 года «Зенит» со счётом 1:0 обыграл «Химки».
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