Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Зенита» — левак такой, что просто катастрофа

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» — «Арсенал».

«Пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Арсеналом» — левак такой, что просто катастрофа. Мяч от головы защитника «Зенита» попал ему в руку, которая была в естественном положении. И мяч прокатился по руке. По всем правилам, это продолжить игру. Чего они там на сборы собирались, вообще непонятно, началось шоу», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым. Ассистенты — Андрей Болотенков и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Артём Чистяков.



На групповом этапе турнира тульский «Арсенал» обыграл белгородский «Салют» (1:1, 4:3 — по пенальти) и ивановский «Текстильщик» (0:0, 4:3 — по пенальти). «Зенит» вступил в розыгрыш на стадии 1/8 финала. Санкт-петербургский клуб является действующим победителем турнира. В финале Кубка России 2020 года «Зенит» со счётом 1:0 обыграл «Химки».