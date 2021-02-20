Игроки «Реала» получили 41 травму в нынешнем сезоне. Клуб начал внутреннее расследование

Руководство мадридского «Реала» инициировало внутреннее расследование из-за большого количества травм футболистов, информирует Marca.
В сезоне-2020/2021 игроки «Королевского клуба» получили 41 повреждение, из-за чего пропустили 146 матчей. Медицинская помощь была оказана 20 футболистам. Руководство «сливочных» обеспокоено большим количеством повреждений и намерено выявить причину повышенной травматичности игроков.
«Реал» занимает первое место в испанской Примере по количеству травм за сезон. Футболисты «Барселоны» получили 25 повреждений, игроки «Атлетико» — 15.
«Реал», набрав 49 очков в 23 матчах, занимает 2-е место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Королевский клуб» отстаёт от лидера Примеры, мадридского «Атлетико», на шесть очков.
- 20 февраля 2021
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