«Уфа» договорилась со «Спартаком» об аренде Урунова
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что башкирский клуб договорился об аренде полузащитника «Спартака» Остона Урунова.
«Договорились с об аренде Урунова до конца сезона. Благодарны „Спартаку“, что они пошли нам навстречу. Зарплату полностью платим мы», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Остон Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В нынешнем сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 9 матчах во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и заработал 2 жёлтые карточки. Действующий контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,5 млн.
«Уфа» сделала «Спартаку» предложение по аренде Остона Урунова
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