«Динамо» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка России

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Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на матч 1/8 финала Кубка России.

«Динамо»: Шунин, Ордец, Евгеньев, Варела, Паршивлюк, Фомин, Моро, Лесовой, Липовой, Шиманьски, Грулёв.

Запасные: Лещук, Плиев, Слепов, Кутицкий, Нойштедтер, Каборе, Терехов, Школик, Захарян, Комличенко, Игбун, Тюкавин.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Айртон, Мозес, Хендрикс, Маслов, Зобнин, Умяров, Ларссон, Понсе.

Запасные: Ребров. Селихов, Кутепов, Гапонов, Бакаев, Игнатов, Маркитесов, Соболев, Роша.

Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Спартак».

На групповом этапе турнира московский «Спартак» обыграл «Родину» (5:1) и проиграл «Енисею» (0:1). «Динамо» вступит в соревнования на этой стадии. Действующим победителем турнира является «Зенит». В финале Кубка России 2020 года санкт-петербургский клуб обыграл «Химки» со счётом 1:0.