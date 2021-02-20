В «Спартаке» прокомментировали аренду Урунова в «Уфу»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал переход полузащитника Остона Урунова в «Уфу» на правах аренды.
«Надеемся, игрок будет иметь постоянную игровую практику», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что башкирский клуб договорился об аренде полузащитника «Спартака» Остона Урунова. Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В нынешнем сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 9 матчах во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и заработал 2 жёлтые карточки. Действующий контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,5 млн.
- 20 февраля 2021
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