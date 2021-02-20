«Уфа» официально подтвердила аренду полузащитника «Спартака» Урунова

Полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов продолжит карьеру в «Уфе». 20-летний узбекский хавбек подписал с «Уфой» арендное соглашение до конца сезона с последующим правом выкупа, информирует официальная пресс-служба клуба в «Твиттере».

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что зарплату Урунову в полном объёме будет платить новый клуб.

Остон Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В нынешнем сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 9 матчах во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и заработал 2 жёлтые карточки. Действующий контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,5 млн.