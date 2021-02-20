Третий гол «Арсенала» в матче с «Зенитом» отменили после VAR

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко забил третий гол своей команды в матче 1/8 финала Кубка России с «Зенитом», однако мяч был отменён после вмешательства VAR. Счёт — 2:1 в пользу туляков, идёт второй тайм.

На 74-й минуте Ломовицкий в контратаке подхватил мяч, выполнил разрезающую передачу через центр, Луценко ворвался в штрафную и пробил точно в цель. Видеопомощник подсказал главному арбитру, что было положение вне игры.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым. Ассистенты — Андрей Болотенков и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Артём Чистяков.

Футбольный арбитр Игорь Федотов ранее прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» — «Арсенал», назвав его «катастрофой».