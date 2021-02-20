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«Зенит» дома проиграл «Арсеналу» и вылетел из Кубка России

«Зенит» дома проиграл «Арсеналу» и вылетел из Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В матч 1/8 финала Кубка России «Зенит» уступил тульскому «Арсеналу». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 19-й минуте встречи счёт открыл полузащитник питерцев Далер Кузяев. Ракицкий от угла поля исполнил подачу в тульскую штрафную, Ловрен пробил головой, Нигматуллин среагировал, но не удержал мяч в руках и позволил Кузяеву добавить из вратарской. Спустя шесть минут Кирилл Панченко сравнял счёт. После розыгрыша стандарта Панченко нанёс удар, а мяч рикошетом от Оздоева залетел в ворота.

На 37-й минуте «Арсенал» вышел вперёд — Роберт Бауэр реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Деяном Ловреном. Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко забил третий гол своей команды, однако мяч был отменён после вмешательства VAR.

«Арсенал» вышел в 1/4 финала Кубка России. Соперник туляков определится по итогам жеребьёвки.

Кубок России. 1/8 финала
20 февраля 2021, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Арсенал
Тула
1:0 Кузяев – 19'   1:1 Панченко – 25'   1:2 Бауэр – 37' (пен)
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