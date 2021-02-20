«Зенит» дома проиграл «Арсеналу» и вылетел из Кубка России

В матч 1/8 финала Кубка России «Зенит» уступил тульскому «Арсеналу». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 19-й минуте встречи счёт открыл полузащитник питерцев Далер Кузяев. Ракицкий от угла поля исполнил подачу в тульскую штрафную, Ловрен пробил головой, Нигматуллин среагировал, но не удержал мяч в руках и позволил Кузяеву добавить из вратарской. Спустя шесть минут Кирилл Панченко сравнял счёт. После розыгрыша стандарта Панченко нанёс удар, а мяч рикошетом от Оздоева залетел в ворота.
На 37-й минуте «Арсенал» вышел вперёд — Роберт Бауэр реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Деяном Ловреном. Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко забил третий гол своей команды, однако мяч был отменён после вмешательства VAR.
«Арсенал» вышел в 1/4 финала Кубка России. Соперник туляков определится по итогам жеребьёвки.
- 20 февраля 2021
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