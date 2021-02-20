«Лацио» обыграл «Сампдорию» и сместил «Ювентус» на пятое место в таблице Серии А

В матче 23-го тура итальянской Серии А «Лацио» обыграл «Сампдорию». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 1:0.

В первом тайме «Лацио» играл первым номером и был активнее соперника. На 24-й испанский полузащитник Луис Альберто забил единственный и победный гол «орлов». Во второй половине встречи «Сампдория» пыталась переломить ход игры, но успехом это не увенчалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев с минимальным счётом.

«Лацио», набрав 43 очка в 23 матчах, занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А. «Орлы» сместили на 5-е место действующего чемпиона Италии — туринский «Ювентус». «Сампдория» занимает 10-е место, набрав 30 очков в 23 матчах.