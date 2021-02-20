В «Спартаке» рассказали, почему Крал не сыграет с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал пропустит матч 1/8 финала Кубка России с «Динамо» из-за перегрузки опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Алекс Крал пропускает матч „Динамо“ — »Спартак" в качестве меры предосторожности из-за перегрузки опорно-двигательного аппарата. Ожидаем, что в следующем матче Алекс уже будет в составе", — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака» в «Твиттере».

Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Спартак».

На групповом этапе турнира московский «Спартак» обыграл «Родину» (5:1) и проиграл «Енисею» (0:1). «Динамо» вступит в соревнования на этой стадии. Действующим победителем турнира является «Зенит». В финале Кубка России 2020 года санкт-петербургский клуб обыграл «Химки» со счётом 1:0.