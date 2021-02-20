Владислав Радимов: можете меня расстрелять, но пенальти в ворота «Зенита» не было

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Зенита» в матче 1/8 финала Кубка России с тульским «Арсеналом». По мнению специалиста, этот пенальти нельзя было назначать.

«Можете меня расстрелять, но пенальти за касание мяча руки Ловрена назначать нельзя», — написала Радимов в своём «твиттере».

Матч «Зенита» и «Арсенала» проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и сенсационно завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. Соперник тульского клуба на стадии четвертьфинала Кубка России определится по итогам жеребьёвки.

На групповом этапе турнира тульский «Арсенал» обыграл белгородский «Салют» (1:1, 4:3 — по пенальти) и ивановский «Текстильщик» (0:0, 4:3 — по пенальти). «Зенит» вступил в розыгрыш на стадии 1/8 финала. Санкт-петербургский клуб является действующим победителем турнира. В финале Кубка России 2020 года «Зенит» со счётом 1:0 обыграл «Химки».