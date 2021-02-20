Арбитр Федотов: третий гол «Арсенала» в ворота «Зенита» отменён правильно

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с отменённым голом тульского «Арсенала» в матче 1/8 финала Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом».

«Третий гол «Арсенала» в ворота «Зенита» отменён правильно. Изначально боковой допустил ошибку, зазор между Луценко и игроком «Зенита» был большой. Но дальше методически он действовал верно – дождался конца атаки и засчитал гол, после чего вмешался VAR. Изначально для него Луценко не был в офсайде, но мы видим по линии, что зазор большой. Для помощника главного арбитра РПЛ это ошибка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым. Ассистенты — Андрей Болотенков и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Артём Чистяков.



Матч «Зенита» и «Арсенала» проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и сенсационно завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. Соперник тульского клуба на стадии четвертьфинала Кубка России определится по итогам жеребьёвки.

На групповом этапе турнира тульский «Арсенал» обыграл белгородский «Салют» (1:1, 4:3 — по пенальти) и ивановский «Текстильщик» (0:0, 4:3 — по пенальти). «Зенит» вступил в розыгрыш на стадии 1/8 финала. Санкт-петербургский клуб является действующим победителем турнира. В финале Кубка России 2020 года «Зенит» со счётом 1:0 обыграл «Химки».