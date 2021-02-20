«Бёрнли» в большинстве не сумел дожать «Вест Бромвич» в матче 25-го тура АПЛ

В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Вест Бромвич Альбион». Команды не выявили победителя, сыграв вничью — 0:0.



На 30-й минуте матча защитник гостей Олувасемилого Аджайи помешал нападающему «Бёрнли» Матею Выдре убежать один на один с вратарём, рукой остановив полёт мяча. Судья с помощью VAR разобрался в эпизоде и удалил нигерийского защитника.

Видео удаления футболиста «Вест Бромвича» в матче 25-го тура АПЛ сезона-2020/2021 с «Бёрнли»

«Бёрнли» в 25 матчах набрал 28 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич Альбион» (14) — на предпоследнем, 19-м месте.



Матч первого круга «Вест Бромвич» — «Бёрнли» состоялся 19 октября 2020 года и также завершился нулевой ничьей.