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«Бёрнли» в большинстве не сумел дожать «Вест Бромвич» в матче 25-го тура АПЛ

«Бёрнли» в большинстве не сумел дожать «Вест Бромвич» в матче 25-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Вест Бромвич Альбион». Команды не выявили победителя, сыграв вничью — 0:0.

На 30-й минуте матча защитник гостей Олувасемилого Аджайи помешал нападающему «Бёрнли» Матею Выдре убежать один на один с вратарём, рукой остановив полёт мяча. Судья с помощью VAR разобрался в эпизоде и удалил нигерийского защитника.

Видео удаления футболиста «Вест Бромвича» в матче 25-го тура АПЛ сезона-2020/2021 с «Бёрнли»

«Бёрнли» в 25 матчах набрал 28 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич Альбион» (14) — на предпоследнем, 19-м месте.

Матч первого круга «Вест Бромвич» — «Бёрнли» состоялся 19 октября 2020 года и также завершился нулевой ничьей.

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
20 февраля 2021, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 0
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Удаления: нет / Аджайи – 30'
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