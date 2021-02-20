Семак: наверное, Крапухин был единственным, кто мог освежить игру «Зенита» в атаке
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал замены в матче Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2).
«Ерохин вышел на позицию Мостового — левого полузащитника, Крапухин — на позицию второго форварда. Ерохин всего несколько тренировок провёл, он сейчас не готов играть больше 15–20 минут. Крапухин, наверное, был единственным вариантом для того, чтобы освежить атаку, добавить в движении и остроте. Для него это первая игра в таком режиме, и спрашивать с него, конечно, никто не будет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».
В матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» уступил тульскому «Арсеналу». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Рекомендуем вам
- 20 февраля 2021
-
21:20
-
21:16
-
21:04
-
21:03
-
21:00
-
20:58
-
20:58
-
20:50
-
20:45
-
20:37
-
20:34
-
20:32
-
20:30
-
20:20
-
20:14
-
20:06
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
19:52
-
19:49
-
19:42
-
19:41
-
19:37
-
19:34
-
19:30
-
19:30
-
19:23
-
19:22
-
19:14
-
19:10
-
19:01
-
18:56
-
18:55
-
18:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам