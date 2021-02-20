Семак: наверное, Крапухин был единственным, кто мог освежить игру «Зенита» в атаке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал замены в матче Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2).

«Ерохин вышел на позицию Мостового — левого полузащитника, Крапухин — на позицию второго форварда. Ерохин всего несколько тренировок провёл, он сейчас не готов играть больше 15–20 минут. Крапухин, наверное, был единственным вариантом для того, чтобы освежить атаку, добавить в движении и остроте. Для него это первая игра в таком режиме, и спрашивать с него, конечно, никто не будет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».

В матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» уступил тульскому «Арсеналу». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.