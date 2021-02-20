«Динамо» — «Спартак»: Фомин реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Мозеса

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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт в матче 1/8 финала Кубка России со «Спартаком». Фомин реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Виктора Мозеса.

На 14-й минуте после подачи с углового мяч попал в руку Мозесу, арбитр побежал смотреть повтор и назначил пенальти. Фомин с пенальти технично уложил мяч в нижний угол ворот — Максименко не угадал направление удара.

Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Спартак».



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистенты — Андрей Веретешкин и Рашид Абусуев. Резервный рефери — Иван Сиденков.

На групповом этапе турнира московский «Спартак» обыграл «Родину» (5:1) и красноярский «Енисей» (1:0). «Динамо» вступило в соревнования на этой стадии.