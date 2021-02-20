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«Боруссия» М проиграла одному из главных аутсайдеров Бундеслиги

«Боруссия» М проиграла одному из главных аутсайдеров Бундеслиги
Футбол / Германия 0
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В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала на своём поле «Майнц 05». Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия) и завершилась со счётом 1:2.

На протяжении всей встречи «Боруссия» играла первым номером и владела преимуществом, а «Майнц» действовал в контратакующем стиле. На 10-й минуте гол в составе гостей забил Карим Онисиво, но на 26-й минуте Ларс Штиндль сравнял счёт. Решающий, победный гол «Майнца» был забит на 86-й минуте, его автором стал Кевин Штёгер. Финальный свисток арбитра зафиксировал неожиданный проигрыш Мёнхенгладбаха в матче с одним из главных аутсайдеров чемпионата Германии.

«Боруссия» М, набрав 33 очка в 22 матчах, занимает 8-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Майнц» (17) находится в зоне вылета и занимает 17-е место.

Германия - Бундеслига. 22-й тур
20 февраля 2021, суббота. 17:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 2
Майнц
Майнц
0:1 Онисиво – 10'   1:1 Штиндль – 26'   1:2 Штёгер – 86'
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