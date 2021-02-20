Матч с «Эвертоном» стал юбилейным для нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» стартовал матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон».
Как сообщает Opta Sport, нападающий красных Роберто Фирмино появился на поле в матче чемпионата Англии в двухсотый раз. 29-летний форвард стал всего лишь пятым бразильцем, достигшим подобного результата.
Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в «Твиттере».
Ранее 200 и более матчей в АПЛ провели полузащитники Виллиан (252), Лукас Лейва (247), Фернандиньо (235) и защитник Давид Луис (207).
«Ливерпуль» набрал в 24 матчах 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (37) — на 7-м месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (56).
Матч первого круга «Эвертон» — «Ливерпуль» состоялся 17 октября 2020 года и завершился вничью со счётом 2:2. Матч был омрачён тяжелейшей травмой защитника красных Вирджила ван Дейка.
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