Семак: наши ошибки были достаточно грубыми. Кусочками получалось, кусочками — нет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что футболисты питерской команды грубо ошибались в матче 1/8 финала Кубка России с «Арсеналом» (1:2).

«В первые 10 минут матча, до забитого гола, неплохо контролировали мяч, хорошо двигались. А после забитого попросту стали позволять сопернику спокойно принимать мяч, подавать в простых ситуациях. Наша оборонительная игра — я говорю не только о линии защиты, но и обо всей команде, — была далека от оптимальной. Мы позволили создать не так много моментов, но все наши ошибки были достаточно грубыми и, как следствие, привели к пропущенным мячам. Кусочками получалось, кусочками — нет, но мы постарались освежить игру. Особых дивидендов с этого не получили», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».