Петржела — о вылете «Зенита»: очень странно. Ждём чемпионство, оно никуда не денется

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал проигрыш питерской команды в матче 1/8 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2).
«Был в шоке, когда увидел, что «Зенит» проиграл. Очень странно, ведь у них была хорошая подготовка в Дубае. Поражение меня хоть и удивило, но такое может случиться с каждым. Первый матч после долгого перерыва, и такое, к сожалению, иногда случается.
Был уверен, что «Зенит» снова станет победителем Кубка России… Болельщикам не стоит нервничать — это никакой не позор. Конечно, мне, как и остальным поклонникам петербургской команды, хочется, чтобы «Зенит» всегда побеждал. Но без поражений нет футбола. Теперь ждём чемпионство — оно-то точно никуда не денется», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 20 февраля 2021
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