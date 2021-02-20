Ришарлисон уже на 3-й минуте открывает счёт в матче «Ливерпуль» — «Эвертон». Видео

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» проходит матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон». Идёт 8-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу «ирисок».
Счёт был открыт на уже 3-й минуте матча — полузащитник гостей Хамес Родригес сделал разрезающую передачу вперёд на нападающего Ришарлисона, который влетел в штрафную и неотразимо пробил в дальний нижний угол.
Видео раннего гола в матче «Ливерпуль» — «Эвертон»
Это четвёртый гол 23-летнего бразильца в нынешнем сезоне АПЛ.
«Ливерпуль» набрал в 24 матчах 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (37) — на 7-м месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе.
Матч первого круга «Эвертон» — «Ливерпуль» состоялся 17 октября 2020 года и завершился вничью со счётом 2:2. Матч был омрачён тяжелейшей травмой защитника красных Вирджила ван Дейка.
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