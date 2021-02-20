Гвардиола: в АПЛ на кону ещё 42 очка, наш отрыв – всего лишь 10. Нам есть куда расти

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 25-го тура АПЛ с «Арсеналом» поделился мнением о положении «горожан» в нынешнем сезоне.
«Неважно с кем мы играем, я всегда думаю, что мы можем проиграть, если не будем делать то, что должны. Качественная игра и набранные три очка – вот за счёт чего мы укрепляем уверенность в себе. Мы верим, что можем делать это снова и снова.
Сейчас мы возглавляем таблицу, но я не чувствую удовлетворенности, не чувствую, что мы уже сделали для итоговой победы всё, что нужно. Я всё ещё думаю, что есть куда расти. Не стану спорить, что у нас хорошая серия побед, мы здорово оторвались от преследователей, но на кону ещё 42 очка. Десятиочковый отрыв в данном случае не выглядит чем-то невероятным. Стоит дважды проиграть – и вас уже будут догонять. Так что надо спокойно работать и думать о каждом следующем матче. Это правильный подход», – приводит слова испанского специалиста Sky Sports.
Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» пройдёт завтра, 21 февраля. Начало – в 19:30 мск.
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 24 матчах набрали 56 очков и уверенно лидируют в розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от преследователей («Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити») на 10 очков. «Канониры» (34) — на 10-м месте.
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