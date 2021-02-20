Полиция задержала нескольких фанатов «Спартака» после первого тайма матча с «Динамо»

Несколько болельщиков «Спартака» были задержаны после первого тайма матча 1/8 финала Кубка России с «Динамо», сообщает телеграм-канал «Заметки одного фаната».

Основания для задержания фанатов приведены не были, говорится в сообщении. Полицейские вывели болельщиков с сектора С109 и увели в подтрибунные помещения.

Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Спартак».



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистенты — Андрей Веретешкин и Рашид Абусуев. Резервный рефери — Иван Сиденков.



На групповом этапе турнира московский «Спартак» обыграл «Родину» (5:1) и красноярский «Енисей» (1:0). «Динамо» вступило в соревнования на этой стадии.