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«Динамо» — «Спартак»: вышедший на замену Тюкавин забил гол пяткой

«Динамо» — «Спартак»: вышедший на замену Тюкавин забил гол пяткой
Футбол / Кубок России 0
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил второй гол своей команды в матче 1/8 финала Кубка России со «Спартаком». Счёт — 2:0, идёт второй тайм.

На 70-й минуте Шиманьски с левого края навесил в штрафную, Тюкавин опередил Жиго и пяткой переправил мяч в нижний угол ворот. Константин вышел на поле на 62-й минуте.

Счёт в матче со «Спартаком» открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин — он реализовал пенальти, назначенный за игру Виктора Мозеса рукой. На 14-й минуте после подачи с углового мяч попал Мозесу в руку, и арбитр после просмотра повтора назначил пенальти. Фомин с пенальти технично уложил мяч в нижний угол ворот — Максименко направление удара не угадал.

Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Спартак».

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистенты — Андрей Веретешкин и Рашид Абусуев. Резервный рефери — Иван Сиденков.

На групповом этапе турнира московский «Спартак» обыграл «Родину» (5:1) и красноярский «Енисей» (1:0). «Динамо» вступило в соревнования на этой стадии.

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